Vento forte nella Bassa: copertura in alluminio finisce in strada

Alcuni interventi questo pomeriggio per i vigili del fuoco per gli effetti del vento forte che ha provocato qualche danno a Castel Maggiore e Galliera. In via Lame in località Trebbo un albero è stato abbattuto perché periclosamente inclinato su una palazzina Acer. A Galliera invece, la copertura in alluminio di una tettoia è volata via, finendo in strada sopra un'auto parcheggiata.