Alberi caduti per forte vento: vigili del fuoco al lavoro

I vigili del fuoco sono impegnati in diversi interventi per la messa in sicurezza di alberi pericolanti a causa del vento forte. Tanti quelli spezzati per le forti raffiche soprattutto in montagna nei comuni di Monzuno, Monghidoro, Castiglione.

Una squadra della sede centrale è impegnata nel liberare un grosso ceppo caduto sulla strada dell'Eremo di Tizzano, a Casalecchio, all'altezza del civico 60.