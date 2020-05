Coronavirus, Venturi: "Mettete la mascherina, abbassa carica virale del 90%" | VIDEO

Indossare le mascherine tutte le volte che possiamo incontrare altre persone, per proteggerci gli uni dagli gli altri, gli uni con gli altri. È il consiglio del commissario per l'emergenza, Sergio Venturi, per affrontare al meglio questa lunga fase di convivenza con il virus. Mascherine, distanziamento e accortezza.

"Portare la mascherina significa avere una protezione formidabile, significa abbassare la carica virale del 90% – dice il commissario nella penultima diretta Facebook, ormai alla fine del suo incarico – è per questo motivo che dobbiamo ancora utilizzarla tutte le volte che è necessario, cioè spesso, quasi sempre. A meno che non facciamo una corsa a piedi o in bicicletta".

Leggi anche: