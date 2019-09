Una delegazione dell'ambasciata del Brasile a Vergato per ricordare Castelnuovo

Vergato, in provincia di Bologna, rinsalda il sentimento di amicizia con il popolo brasiliano nel ricordo dei 'pracinhas', i giovani soldati caduti nei combattimenti contro le armate tedesche durante la Seconda guerra mondiale. Domani una delegazione dell'ambasciata del Brasile in Italia ricordera' la battaglia di Castelnuovo, combattuta dalla forza di spedizione brasiliana nella primavera del 1945.

Il colonnello Ricardo Augusto do Amaral Peixoto, addetto militare del Brasile, e il colonnello Andre' Luiz dos Santos Franco, futuro addetto militare, saranno accolti alle 9 nel palazzo municipale, dalla banda di Riola e dal sindaco Giuseppe Argentieri. Dopo la visita alle 10 ai cippi nelle localita' di Boscaccio e Precaria, alle 11.30 e' in programma la visita al monumento di Castelnuovo, che ricorda i caduti in battaglia il 5 marzo 1945.

La giornata si concluderà a Cereglio alle 12.15 quando la delegazione si rechera' nei pressi del monumento a ricordo dei caduti americani e brasiliani. "Siamo onorati di ospitare questa delegazione brasiliana- commenta Argentieri- perche' riteniamo doveroso rinsaldare il legame di amicizia che ci lega al Brasile, in ricordo del sacrificio di quei ragazzi che vennero a combattere per contribuire a liberare l'Europa e l'Italia dal nazifascismo e ridare un futuro alla nostra terra". Per liberare Castelnuovo la Forca Expedicionaria Brasileira, combatte' duramente per tutta la giornata, segnando alla fine un successo importante per i 'pracinhas', i cosiddetti soldatini, cosi' chiamati per la loro giovane eta'.

