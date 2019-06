Trovato ferito di notte sul marciapiede, mistero a Vergato

C'è mistero attorno al ritrovamento di un uomo, di circa quarant'anni, a terra ferito su un marciapiede della Porrettana a Riola di Vergato, nella notte di domenica 17 giugno. Ad accorgersi del soggetto -che non sembrava dare segni di vita- sono stati, intorno alle due di notte, alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati e hanno dato l'allarme. Soccorso dal 118 e portato in ospedale, le condizioni del quarantenne sono parse meno gravi del previsto. Sul fatto comunque indagano i Carabinieri: tra le ipotesi c'è anche quella dell'aggressione da parte di terzi, ma al momento non si escludono altre piste. Nei dintorni non ci sarebbero telecamere, così come testimoni in grado di fornire ulteriori dettagli. Improbabile un investimento a opera di un mezzo, dal momento che non sono stati rinvenuti detriti sull'asfalto e dalla posizione del ritrovamento del ferito.