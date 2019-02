Meteo, fiume Reno in piena esonda a Vergato: strada chiusa e invasa dal fango

Il fiume Reno è in piena e sta esondando in alcuni punti del suo percorso. E' di stamane poco prima dell'alba la prima segnalazione della piena a Vergato: in corrispondenza di via Lolli, vicino alla stazione dei treni della Bologna-Porretta, il fiume è esondato per un breve periodo, che però è bastato per portare fango e detriti in strada.

L'acqua è anche entrata in qualche garage e scantinato, per poi ritirarsi. Al momento la strada rimane chiusa e sno in corso lavori di pulizia e ripristino. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, ci sono la Polizia Municipale dell'unione Appennino coordinata a Vergato dal comandante Carlo Poletti, e i Carabinieri di Vergato.

L'ondata di piena era prevista già da ieri, con l'allerta 'arancione' della Protezione civile a indicare possibili tracimazioni dei corsi d'acqua, rafforzati nella notte dalle piogge intense. Disagi e chiusure si segnalano anche a Gaggio Montano e Porretta, mentr una piccola frana sta interessando la Sp 632 a frazione di Molino del Pallone.