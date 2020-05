A Vergato, nuova area giochi e trenta nuovi parcheggi

Manca poco alla conclusione dei lavori di via Berlinguer, a Vergato, un'area che vedrà, nell'ala destra, un parcheggio pubblico per una trentina di posti, realizzato a spese di un imprenditore che aprirà li vicino un negozio,: la realizzazione di quest'opera rientra all'interno degli oneri a suo carico. Per comprendere la necessità di un nuovo parcheggio va considerato che Vergato ospita uno dei mercati settimanali più grandi e importanti dell'Appennino bolognese e il lunedì mattina trovare parcheggio nella cittadina è veramente difficile.

"La precedente giunta - spiega il sindaco Giuseppe Argentieri - aveva destinato questi spazi alla realizzazione di un'area sgambamento per cani, ma già quando eravamo all'opposizione ci eravamo fatti portavoce dello scontento di tanti cittadini, rispetto a questa soluzione. L'area sgambamento non ci risulta infatti coerente con il contesto urbano dell’area, che ha una forte vocazione commerciale e residenziale, per cui abbiamo deciso di modificare il progetto senza vanificare i lavori già fatti". Un primo passo, fa sapere la Città Metropolitana, di un progetto complessivo di riqualificazione dell'area, fortemente voluto dall'amministrazione comunale, tanto è vero che già nel giugno 2019, a pochi giorni dall'insediamento, la giunta si era espressa in merito con Delibera n. 77.

Nel mese di giugno partiranno anche i lavori nella parte centrale che verrà adibita ad area giochi con verde attrezzato per bambini e famiglie per un investimento complessivo di circa 30mila euro: a realizzarlo sarà la stessa impresa precedentemente incaricata di realizzare l'area sgambamento, che ha accettato la proposta dell'amministrazione di modificare il progetto a parità di costi, rispetto ai fondi già stanziati. In questo modo i lavori già realizzati nella primavera del 2019 (il riporto del terreno, l'allacciamento idrico) verranno comunque valorizzati dalla nuova soluzione: anche parte del materiale acquistato potrà essere adattato alla nuova funzione ludica che verrà assegnata all'area.

Per il completamento dei lavori, con l'allestimento dell'ultimo tratto del terreno, l'amministrazione è attualmente impegnata nel reperimento delle risorse necessarie.

"Realizzeremo comunque un'area sgambamento - promette il primo cittadino - ma stiamo studiando una zona più idonea altrove. Siamo contenti di destinare ai bambini e alla famiglie questo nuovo spazio e contestualmente di veder sorgere un nuovo punto commerciale da parte di una realtà imprenditoriale che ringraziamo, per aver avuto il coraggio di investire sul nostro territorio".