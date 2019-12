Lega l'ex moglie ad un albero con un cappio: tentato omicidio a Vergato

Ha appeso l'ex moglie ad un albero con una corda al collo. L'ha massacrata di botte per poi lasciarla lì, dolorante, in mezzo al bosco. A commettere la brutale violenza un uomo 61enne di nazionalità marocchina, arrestato ieri dai carabinieri di Vergato per tentato omicidio, violenza sessuale e matrattamenti in famiglia.

L'episodio risale al marzo scorso, quando la donna, 42 anni, marocchina anche lei, dopo una lite è stata caricata in macchina dall'ex compagno – si erano separati un mese prima, ma vivevano ancora insieme – che ha provato a ucciderla nel bosco. Un cappio al collo, le botte e poi la fuga.

Fortunatamente però è riuscita a liberarsi e mettersi in salvo. Tornata a casa a piedi, con l'aiuto dei figli si è medicata le ferite ma ha continuato a vivere nella paura per mesi. Per altri sei mesi. Fino a settembre, quando la donna ha preso coraggio e ha deciso di denunciare l'uomo.

Da qui partono le indagini dei carabinieri di Vergato, guidati da Sabato Simonetti, che hanno ricostruito mesi di violenze e soprusi, mentre la donna e i figli adolescenti sono stati affidati alle cure di una struttura protetta. Fondamentale in questi mesi di lavoro dei militari, infatti, la collaborazione dei servizi sociali del Comune di Vergato.

Il 61enne, disoccupato e con precedenti di polizia, si trova ora in carcere alla Dozza e dovrà rispondere anche di violenza sessuale. In base a quanto ricostruito dai militari, l'uomo ha infatti costretto l'ex moglie ad avere un rapporto sessuale.