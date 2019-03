Settanta anni in Vespa, il raduno regionale a Bologna

Tanti la ricordano per la celebre scena di 'Vacanze romane'. Molti di più per averla 'cavalcata', magari in giro per i colli bolognesi (come cantavano i Lunapop). Nel 2016 la Vespa ha compiuto 70 anni e nel 2019 tocca al Vespa club d'Italia spegnere le candeline di questo traguardo.

Così, gli appassionati della storica due ruote in Emilia-Romagna si danno appuntamento a Bologna per aprire la stagione 2019. E festeggiare in sella. Dopodomani, domenica 3 marzo, si riunirà all'hotel Savoia Regency una delegazione di 140 vespisti dai vari club dell'Emilia-Romagna, che in tutto sono 33 con circa 4.000 iscritti.

L'occasione servirà anche per presentare alcuni progetti e iniziative dedicati proprio al compleanno del Vespa club italiano. "Un incontro doveroso e fortemente voluto per presentare e pianificare i molteplici eventi di questo territorio in un'occasione così speciale", sottolinea Michele Marangoni, presidente del Vespa Club Morciano e coordinatore regionale dal 2015.

In Emilia-Romagna, continua Marangoni, "sono ben quattro i club nati nel 1949, ossia Piacenza, Ferrara, Carpi, Modena e BolognaA". Ed è proprio nel capoluogo emiliano "che abbiamo deciso di incontrarci, al centro della regione, anche al fine di facilitare gli spostamenti dei molti delegati che raggiungeranno il capoluogo felsineo a bordo delle loro Vespa, alcune di queste risalenti agli anni '50". (San/ Dire)