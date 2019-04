Vestiti da nazisti il Giorno della Memoria: "Rapporto con formazioni di estrema destra"

Igor Taruffi, capogruppo di Sinistra italiana in Regione Emilia-Romagna, commenta la mossa della Procura di Bologna, che ha indagato per crimini contro l'umanita' le cinque persone che il 27 gennaio, in occasione della Giornata della memoria, si erano presentati vestiti da SS in localita' Cavone a Lizzano in Belvedere, sull'Appennino bolognese, sulle stesse montagne teatro degli eccidi nazisti durante la Seconda guerra mondiale."Le indagini della Procura dimostrano che il rapporto tra quelle persone e formazioni di estrema destra, come Forza Nuova, non erano solo un'invenzione nostra e di chi segnalo' la vicenda".

Fu proprio Taruffi a sollevare il caso, con un'interrogazione presentata in Assemblea legislativa all'indirizzo della Giunta Bonaccini. "C'e' un brodo di coltura in questo Paese- continua oggi il capogruppo di Sinistra italiana, parlando alla Dire- su cui deve intervenire non solo la politica ma, come in questo caso, anche la magistratura. Non e' piu' il caso di derubricare questi fatti, non li si puo' sempre e solo considerare come ragazzate", ammonisce Taruffi.