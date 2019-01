La aggredisce nel garage: via con borsa e cellulare

Una donna di 40 anni è stata aggredita e derubata della borsa. E' successo ieri pomeriggio intorno alle 16:30, nell'area condominiale dei garage di via Beccaccino. La 40enne, di origini romane ma residente a Bologna, stava per accedere al garage quando è stata sorpresa da un uomo descritto come bianco e straniero, che dopo averle messo una mano davanti la bocca le ha preso la borsa ed è fuggito.

Le urla della donna hanno allertato il marito di lei, precipitatosi da basso. Ma del ladro nessuna traccia. Chiamata la polizia, gli agenti hanno rinvenuto la borsa e i documenti della donna lungo la vicina via della Barca, mentre dell cellulare nessuna traccia. La donna, a parte il forte shock subito, non ha riportato ferite.