Scippo in pieno centro: anziano derubato fuori dalla farmacia

Un 42enne è stato arrestato dalla polizia, dopo che questo era stato fermato da un cittadino che ha assistito a uno scippo. E' successo in pieno centro, lungo via VI novembre all'altezza di via Battisti. Vittima un signore di 67 anni, con problemi di deambulazione.

La chiamata al 113 è arrivata intorno alle 12:20: la scena dello scippo era stata vista in strada e qualcuno si era già lanciato all'inseguimento del ladro. Il 63enne, soccorso, ha poi riferito di avere prelevato ben 2000 euro dall' ufficio postale di via Morgani, per poi incamminarsi verso la farmacia Battisti per comprare delle medicine.

Il denaro era contenuto in un sacchetto assieme ai farmaci e quando il signore è uscito dal negozio, il 42enne ne ha approfittato e lo ha strappato dalle mani della vittima. Fortunatamente un uomo ha assistito alla scena e ha subito inseguito il ladro mentre altri due chiamavano la polizia.Il soggetto in questione è poi stato bloccato dal cittadino e successivamente preso in consegna dagli agenti. Identificato come cittadino kosovaro, già noto alle forze dell'ordine per numerosi pregiudizi e precedenti penali per reati contro la P.A., contro il patrimonio e contro la persona, il 42enne è stato poi tratto in arresto per furto con strappo pluri-aggravato.

