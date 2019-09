Fa pipì per strada, residente lo sgrida: preso a botte e ferito

Lo aveva ripreso perché urinava in strada, ma il destinatario della sgridata lo ha seguito e poi lo ha preso a pugni, rompendogli il naso. E' successo ieri sera in via Acri, dove un residente della zona 64enne di origini aretine è stato soccorso dal 118, in seguito a una aggressione. Intanto la polizia si era messa a cercare l'aggressore, trovandolo poco distante mentre cercava di nascondersi in una pizzeria di via Petroni.

Il 64enne aveva notato l'uomo urinare in via Vinazzetti e lo aveva ripreso a voce alta. Il destinatario degli improperi però lo ha poi seguito, e dopo pochi metri gli si è avventato addosso, buttandolo per terra e colpendolo al volto. Identificato dopo essere stato bloccato dalla polizia, si tratta di un 20enne cittadino marocchino con diversi precedenti e condanne a suo carico. Alla fine degli accertamenti, il giovane è stato ammanettato e portato in questura. Dovrà rispondere di lesioni personali gravi, lesioni personali e lesioni finalizzate alla resistenza. Quanto alla vittima, il 64enne ha ricevuto una prognosi provvisoria di 20 giorni.