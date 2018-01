Via Acri, rapina ragazza dopo averle offerto droga

Voleva a tutti i costi il denaro della cocaina assaggiata, e ha finito per metterle le mani addosso. E' l'epilogo di una rapina avvenuta in via Acri, per la quale un 41enne è finito nelle celle di sicurezza della Questura di Bologna.

E' successo tutto poco prima delle 21:30: l'uomo, cittadino senegalese, si è avvicinato alla vittima, una 30enne di origini calabresi, che a sua volta stava seduta con un altro ragazzo. Dopo un primo approccio della richiesta di una sigaretta, il 41enne è uscito allo scoperto offrendo a lei un assaggio di cocaina. La donna ha accettato, mostrando anche alcune banconote a riprova della sua buona fede, ma dopo la prova della sostanza non ha voluto proseguire con l'acquisto.

Indispettito dal rifiuto l'uomo le ha quindi strappato di mano i soldi che lei teneva ancora in mostra per poi guadagnare metri. A questo punto sarebbe partito l'alterco: lei lo ha inseguito per riavere la somma, circa 15 euro ma lui per tutta risposta ha cercato di rapinarla anche di collana e borsa, riuscendoci solo con quest'ultima, ritornata in mano alla ragazza dopo un altra colluttazione.

E' finita solo con l'arrivo delle volanti della Polizia, che hanno provveduto a identificare e perquisire i contendenti. Per lei qualche precedente, così come per lui -trovato con il denaro rubato in tasca. L'uomo è stato portato in Questura, in attesa del processo per direttissima.