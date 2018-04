Sgombero in via dell’Aeroporto: 7 denunciati, la PM trova anche cani maltrattati

Il reparto Sicurezza urbana della Polizia Municipale di Bologna ieri, 4 aprile, ha effettuato un intervento di sgombero in un’area in via dell’Aeroporto.

Si tratta di un terreno acquisito dal patrimonio comunale dopo la mancata regolarizzazione della lottizzazione abusiva precedente. Sono state denunciate 7 persone (quattro italiani e tre rumeni) per invasione di edifici pubblici.

Gli agenti hanno trovato quattro cani, valutati dal personale veterinario presente insieme alla Polizia Municipale con agenti dell’unità cinofila. Al termine della valutazione, si è accertato che due cani avevano subito maltrattamenti e per questo sono stati affidati al Canile-gattile comunale, e il proprietario dei due esemplari è stato denunciato.