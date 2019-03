In bilico sulla finestra di casa, carabiniera soccorre giovane donna

Momenti di apprensione ieri pomeriggio in via Agucchi, dove una donna di 28 anni è rimasta in bilico sulla finestra al terzo piano della sua casa per oltre un'ora. Arrivati sul posto Vigili del fuoco, i sanitari del 118, e i Carabinieri, la ragazza è poi stata convinta a rientrare da una carabiniera, che ha parlato a distanza e, dopo essere entrata in confidenza, le ha chiesto di aprire la porta dell'alloggio. La donna, poi, è stata portata all'ospedale Maggiore per accertamenti.