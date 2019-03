Lite familiare in via Agucchi: tira fuori il coltello ma ha la peggio, arrestato 33enne

Un bolognese di 33anni è stato arrestato questa notte per lesioni aggravate ai danni del cognato 50enne.

La sorella 43enne dell'aggressore intorno a mezzanotte ha chiamato il 112 riferendo che il 33enne aveva cercato di accoltellare il suo compagno. Quando la pattuglia dei Carabinieri è entrata nell'appartamento in via Agucchi, ha appurato che l'arrestato si era recato a casa della coppia per chiarire alcune questioni familiari, poi la discussione era degenerata e il 33enne aveva tirato fuori un coltello dalla tasca avventandosi contro il cognato.

Ad avere la meglio però è stato l'aggredito, che si è difeso riportando tagli alle mani, con una prognosi di 15 giorni. L'aggressore invece è stato ricoverato in ospedale con diverse contusioni, per lui la prognosi è di 30 giorni ed è piantonato dalla Polizia Penitenziaria.