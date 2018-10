Via Albani: in casa 126 dosi di coca e 3mila euro, arrestata 'insospettabile'

I Carabinieri della Compagnia Bologna Centro hanno messo le manette a una 41enne bolognese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato eseguito ieri, dopo diversi servizi di osservazione messi in campo dall'Arma: un viavai sospetto in un appartamento di via Albani, nel quartiere Navile, in uso alla 41enne, incensurata e ufficialmente disoccupata, in pratica una "insospettabile", che doveva aver avviato una fiorente attività di spaccio.

E' scattata così la perquisizione domiciliare nell’abitazione della donna: gli indizi raccolti sono quindi stati confermati dal ritrovamento di 126 involucri di cocaina (circa 60 grammi), due bilancine elettroniche di precisione e 3.375 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, la donna è stata accompagnata in carcere in attesa di convalida dell'arresto.