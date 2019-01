Via Albani: 'prende casa' nella cantina dell'anziana, 34enne nei guai

"C'è un uomo che vive nella sua cantina". Ad avvertire una 80enne, residente in un appartamento Acer di via Francesco Albani, sono stati i vicini di casa.

La pensionata ha chiamato i Carabinieri che in effetti hanno trovato una sorta di mini-alloggio, con letto e cucinino, "abitato" da un campano di 34 anni, poi denunciato per invasione di terreni ed edifici. All'atto della perquisizione, è stato trovato in possesso di hashish, così è scattata la seconda denuncia. I militari hanno appurato che l'uomo si era stabilito in cantina da alcuni mesi.