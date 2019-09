Prima la aiuta con il guasto all'auto, poi le scippa il Rolex

Il sospetto è che possa essere tutto stato organizzato, ma soltanto le immagini delle telecamere potranno fare luce sui fatti. Furto con strappo in via Albertazzi, zona Savena, dove una signora 94enne, originaria di Mirandola, è stata scippata del suo Rolex che aveva al polso. A strappare il prezioso accessorio un soggetto descritto come giovane, che secondo la vittima, molto scossa dopo i fatti, sarebbe lo stesso che assieme a un suo compare avrebbe aiutato la signora per un problema avuto all'auto proprio poco prima, mentre rincasava.

Tutto sarebbe iniziato alla Coop di San Ruffillo in via Ponchielli, nel primo pomeriggio. La signora aveva appena fatto spesa e aveva preso a tornare con la sua Panda vecchio modello. Mentre percorreva via degli Orti, l'auto della signora ha avuto un malfunzionamento e si è fermata. Subito sono spuntati due ragazzi, che si sono offerti di aiutare la signora ad accostare il mezzo. Alla fine l'auto è riuscita a ripartire e la signora ha proceduto verso casa.

Proprio mentre stava rientrando nel parcheggio condominiale, in via Albertazzi, un uomo si è avvicinato al finestrino abbassato lato guida, e dopo aver proferito alcune parole di saluto, ha improvvisamente messo le mani al cinturino del prezioso orologio e lo ha strappato dal braccio della 94enne. A chiamare la polizia è stata una vicina di casa, mentre l'anziana era ancora in stato confusionale.

Ora sui fatti indaga la squadra mobile: in zona non ci sarebbero telecamere utili a ricostruire l'esatta dinamica degli eventi, ma sono in corso accertamenti su tutto il tragitto compiuto dalla signora.