Spaccio via App, in manette tre giovani: sequestrati tre chili di droga

Tre giovani sono stati arrestati per droga in via Alberto Mario, zona Ponticella. E' successo giovedì pomeriggio, quando i Carabinieri di San Lazzaro hanno sorpreso uno dei tre cedere un chilo e ottocento grammi di hashish all'altro.

Sono così finiti in manette A.Z., 27enne, e A.V., 25 anni, unitamente a T.F., 21 anni. Le accuse per loro sono a vario titolo di detenzione a fini di spaccio di droga. La sostanza, hashish, è stata trovata in una cospicua quantità, in totale circa tre chili.

Le cose sono andate così: messosi in contatto tramite un'App di messaggistica segreta, il 21enne ha pattuito con il 27enne la compravendita della partita di hashish per diverse migliaia di Euro. All'appuntamento poi, avvenuto in via Alberto Mario, il 27enne è stato visto mettere una busta nel bagagliaio dell'auto del compratore: a quel punto i militari sono entrati in azione. Da una perquisizione domiciliare effettuata in casa del 25enne poi, è spuntata un'altra partita di sostanza, corrispondente a un chilo e trecento grammi. Alla fine del controllo tutti e tre i ragazzi sono stati arrestati: in sede di processo per direttissima, i due più anziani sono stati tradotti agli arresti domiciliari, mentre il più giovane è stato colpito da un obbligo di dimora in Veneto.