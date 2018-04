'Non ci hanno aiutato', agenti della Municipale sotto indagine

La Procura ha messo sotto indagine due agenti di Polizia Municipale. La conferma arriva da via Gariibaldi, in riferimento ai fatti raccontati da Il Resto del Carlino. All'origine della vicenda vi è un presunto mancato intervento a supporto di due accertatrici Tper, alle prese con un automobilista molesto in divieto di sosta.

LA vicenda si sarebbe svolta a fine gennaio: le due addette alla sosta, di passaggio tra via Mazzini e via Albertoni si stavano accingendo a multare un veicolo, quando il proprietario del mezzo, un 35enne di origini pugliesi, è tornato assieme alla moglie, e avrebbe approcciato le due accertatrici con toni accesi.

Nello scambio verbale il 35enne avrebbe poi strappato di mano il tablet aziendale a una delle addette alle multe e a quel punto sono stati chiamati i vigili urbani. L'intervento si sarebbe però risolto solo nell'annotazione della targa del veicolo in questione, mentre la pattuglia, composta dai due agenti indagati, non avrebbe proceduto all'identificazione del soggetto e si sarebbe subito allontanata. La vicenda, dai contorni ancora da chiarire, è finita sul tavolo degli uffici di via Garibaldi: l'ipotesi di reato è rifiuto di atti d'ufficio.