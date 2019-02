Controlli in via Alessandrini: fermato in scooter con sette orologi di marca

Sette orologi di marca, tra Rolex e altri noti brand, sono stati sequestrati dopo un controllo a due soggetti a bordo di uno scooter, nei pressi di via alessandrini. E' successo ieri pomeriggio, intorno alle 15:45.

La volante ha fermato il mezzo sul quale erano a bordo i due uomini. Il primo, identificato come un cittadino italiano di 48 anni, ha mostrato da subito segni di nervosismo. Nel giubbotto dell'uomo infatti, gli agenti hanno trovato sette orologi di varie note marche, tra cui Rolex, Airoldi e Lorenz. Difficile verificare la autenticità degli oggetti, ma ad ogni modo il 48enne non è riuscito a giustificare il possesso degli stessi, pertanto è stato denunciato per ricettazione.

Guai anche per l'altro uomo un 52enne, conducente del mezzo e proprietario del veicolo: a lui è stato sequestrato lo scooter, unitamente a una sanzione amministrativa, perché non in regola con l'assicurazione.