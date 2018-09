Via Amendola: urla e botte sul bus, trovato senza biglietto pesta i controllori

Urla e botte sull'autobus. Ad assistere alla scena ieri alle 14.30 una donna, che si trova in via Amendola con un'amica, e che ha chiamato il 113.

Quando gli agenti del Commissariato 2 Torri-Bolognina sono arrivati alla fermata, hanno identificato un cittadino nigeriano di 19 anni e due controllori napoletani, di 36 e 43 anni. Il più giovane dei due, presentava una ferita alla bocca e stava perdendo molto sangue, così è stato allertato il 118.

Dalle testimonianze si è appurato che lo straniero era sprovvisto di biglietto e quando il controllore 36enne ha iniziato a redigere il verbale, è stato dapprima insultato e poi colpito con un pugno al volto, riportando una ferita lacero-contusa sulle labbra.

Non è andata meglio al collega 43enne, intervenuto in soccorso del ferito. La Polizia era appena giunta sul posto e il nigeriano, ormai alle strette, gli ha sferrato un colpo alla gola, ma senza conseguenze, poi è sceso dal bus, ma gli agenti lo attendevano. E' stato denunciato per resistenza e lesioni finalizzate alla resistenza a pubblico ufficiale e per porto abusivo di armi, visto che in tasca aveva un coltello a serramanico.