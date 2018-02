Via Amendola: travisato, la aggredisce, le tappa la bocca e le strappa la borsa

Una giovane di 29 anni è stata aggredita alle spalle, e rapinata della borsa. E' successo l'altra sera, in via Amendola: a riportare la notizia è Il Resto del Carlino. La giovane ha raccontato di essere stata avvicinata da un uomo, con il volto travisato da una sciarpa: neanche il tempo di comprendere le cattive sue intenzioni che si è ritrovata con la bocca tappata e immobilizzata.

Poi il colpo in testa, che ha tramortito la donna mentre l'aggressore si impossessava della borsa, contenente tra le altre cose un portafogli con dentro una ventina di euro, per poi fuggire. Recuperate le forze, la giovane avrebbe poi chiamato la Polizia, soccorsa infine dai sanitari del 118. Indagini sono in corso per risalire all'identità dello sconosciuto, utili potrebbero essere i filmati delle telecamere presenti in zona.