A spasso in zona stazione: dentro il borsone 6mila euro, orologi e gioielli

Ingente sequestro quello condotto ieri pomeriggio dal reparto prevenzione crimine della polizia. Diversi beni di valore (orologi, bracciali, anelli, collane, oltre a diverso materiale di bigiotteria) e 6mila euro in contanti sono stati trovati all'interno di un borsone in via Amendola. A portare la borsa, due persone, un uomo e una donna, fermati da una volante intorno alle 14:40.

I due si sono subito mostrati nervosi e inquieti, particolare che ha fatto insospettire gli agenti. Identificati e perquisiti -lei 28 anni, lui 30, tutti e due cittadini romeni e autodichiaratisi residenti in un campo nomadi della città- i due non hanno saputo spiegare la provenienza della merca trovata all'interno del borsone, e per questo sono stati denunciati per ricettazione.

La merce è stata sequestrata e ora la polizia sta cercando di risalire alla provenienza del materiale, con tutta probabilità, rubato.