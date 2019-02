Via Andrea Costa, dà di matto dall'estetista: interviene la Polizia

Non è rimasta soddisfatta dei trattamenti e dei servizi offerti così ha perso la testa. E' accaduto ieri alle 18.30 circa presso un centro estetico in via Andrea Costa.

Protagonista, una cliente 40enne che non intendeva pagare il conto, così ha dato in escandescenza e ha insultato la titolare che ha chiamato il 113. All'arrivo, gli agenti delle volanti l'hanno riportata e convinta a saldare.