Via Andrea Costa: ruba una cassa di birre e picchia il titolare

E' stato denunciato per tentata rapina un romeno di 42 anni che ieri sera alle 23 doveva essere parecchio assetato. E' entrato nel cortile di un ristorante cinese in via Andrea Costa e ha tentato di portare via una cassa di birre.

Il titolare lo ha sorpreso e ha tentato di trattenerlo per la giacca, ma lui si è divincolato e gli ha sferrato un pugno. La vittima ha chiamato il 113: gli agenti hanno rintracciato il 42enne nelle vicinanze e lo hanno denunciato per tentata rapina.