Via Andrea Costa, paura sul bus 14: 'Mi faccio esplodere', ma è falso allarme

'Ora mi faccio esplodere'. Momenti di paura questo pomeriggio sul bus 14: un giovane, in evidente stato di agitazione ha cominciato a dare in escandescenze sul mezzo pubblico, proferendo anche la minaccia di farsi brillare. L'autista ha immediatamente chiamato il 113 e poi, arrivato alla fermata successiva, ha aperto le porte e fatto scendere tutti i passeggeri.

Tra questi c'era anche il giovane in questione, che però ad aspettarlo ha trovato anche alcune volanti e una squadra del pronto intervento antiterrorismo della Polizia. In pochi minuti si è appurato che l'uomo non aveva niente con sé che potesse presumere i gesti minacciati. Identificato in un cittadino brasiliano classe 1988 con alcuni precedenti alle spalle, il giovane è stato poi caricato in ambulanza e portato al 118.