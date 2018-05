'Hai una cartina?', poi l'aggressione: 21enne rapinato del cellulare

Uno studente è stato accerchiato, aggredito e rapinato del cellulare da un gruppo di sconosciuti. E' successo l'altra notte in via Andreatta, zona universitaria.

Il giovane stava passeggiando in prossimità della John Hopkins University, intorno alle tre di notte, quando con la scusa della richiesta di una cartina per tabacco è stato approcciato da un gruppo di uomini descritto come di origini nordafricane.

Il giovane, studente italiano 21enne, è stato preso per il collo e immobilizzato, mentre gli veniva sottratto lo smartphone. Tornato a casa in stato confusionale, al ragazzo ci è voluta qualche ora pre realizzare il da farsi ma poi ha sporto denuncia alla Polizia, che sta indagando sui fatti. Un aiuto fondamentale potrebbe arrivare dalle telecamere di sorveglianza in zona.