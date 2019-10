Minorenne in auto contromano: scatta multa salata, trovati droga e contanti

Un gruppo di quattro ragazzi, tra cui due minorenni, è finito nei guai, ieri pomeriggio in via Andreini. Gli agenti hanno fatto fermare il mezzo sul quale viaggiavano, che stava procedendo contromano. La banda si è subito mostrata insofferente al controllo, tanto che da parte dei ragazzi sono cominciate subito a volare minacce nei confronti degli agenti.

Il motivo di tanta agitazione è stato trovato poco dopo: il ragazzo alla guida dell'auto, una Renault Megane, è risultato essere un minore di 17 anni, quindi senza patente. Immediata per lui la sanzione di 5mila euro. Quanto agli altri occupanti del mezzo, si tratta di ragazzi giovani di 17 e 19 anni, tutti cittadini albanesi, così come il guidatore.

Da un controllo più approfondito sono saltati fuori anche circa 25 grammi di marijuana e 1200 euro in banconote di piccolo taglio. Denaro, sostanza e auto sono stati sequestrati, mentre i ragazzi a vario titolo sono stati denunciati per minacce e detenzione di stupefacente ai fini di spaccio. Non si è riusciti a risalire alla proprietà dell'auto, ma se la multa non verrà pagata lo stesso mezzo sarà sottoposto a confisca. .