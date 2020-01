La segue nell'androne con i pantaloni abbassati: 35enne denunciato

Ha vagato con i pantaloni abbassati fino alle ginocchia, fino a seguire una donna dentro un condominio, in via Andreini. Un uomo di 35 anni, cittadino marocchino, è stato denunciato per molestie, atti contrari alla pubblica decenza e violazione di domicilio ieri mattina, in zona San Donnino.

Il soggetto, trovato nello stesso stato accovacciato vicino al portone dove era avvenuto il fatto, è parso agli agenti in evidente stato di alterazione alcoolica. La vittima del fatto ha raccontato di essere stata seguita dall'uomo fin dentro il portone del condominio, pedinamento continuato anche sulla rampa delle scale. Allarmata, la donna ha quindi suonato ad alcuni vicini, che hanno poi chiamato la polizia. Il 35enne ha già diversi precedenti alle spalle, risulta destinatario di una misura in affidamento in prova ai servizi sociali.