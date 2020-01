Cede manto stradale sui colli: camion sprofonda, strada chiusa

Un mezzo pesante per la raccolta dei rifiuti è rimasto bloccato in via dell'Angelo, sui Colli bolognesi. A causa di un cedimento del manto stradale, il camion è sprofondato e il conducente non è riuscito a riprendere la marcia.

La sala operativa del 115 ha ricevuto la chiamata di soccorso da parte della Polizia locale podo dopo le 7 di questa mattina. I Vigili del fuoco sono intervenuti con due squadre e l'autogru, recuperando il veicolo. Il traffico è stato interrotto dalla Polizia locale per permettere le operazioni di recupero.

Questa notte, i Vigili del fuoco erano intervenuti nella galleria sotterranea del Kiss and Ride della stazione di Bologna, a causa di un camion rimasto incastrato.