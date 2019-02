Morto in casa in via Arcoveggio: mistero sulle cause

Un uomo di 83 anni è stato trovato cadavere nel primo pomeriggio nella sua abitazione in via dell'Arcoveggio, al civico 48. I contorni della vicenda sono ancora oscuri e non si esclude nessuna ipotesi. Dalle prime informazioni trapelate potrebbe trattarsi di morte violenta.

Sul posto sono intervenuti le volanti, la Scientifica e la Squadra Mobile, oltre al magistrato di turno. Il cadavere è stato rinvenuto nel primo pomeriggio.

(notizia in aggiornamento)