Via Arno, furto in gioielleria con la 'tecnica della sciarpa': il ladro è un minore

Sono entrati in due in una gioielleria di via Arno, hanno chiesto di vedere alcuni articoli esposti in vetrina, poi hanno fatto scivolare una sciarpa su un bancone e hanno rubato un sacchettino contente un anello in oro bianco del valore di circa mille euro.

Ieri alle 15.30, il titolare del negozio ha chiamato la Polizia e fornito le descrizioni dei due soggetti: gli agenti hanno anche visionato le telecamere di sorveglianza, rintracciando i responsabili un'ora dopo in via Bellaria. Mentre uno si è dato alla fuga, il secondo è stato bloccato: si tratta di un 17enne bolognese che ha confessato e riferito di non conoscere bene il suo complice. E' stato denunciato per furto aggravato in concorso.

La refurtiva non è stata rinvenuta. La Polizia è alla ricerca del secondo uomo.