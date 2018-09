Via Arno, rapina con cutter in farmacia: ruba denaro e il portafoglio della cliente

La Squadra Mobile sta indagando su una rapina consumata ieri alle 12 in via Arno. Un uomo con il volto nascosto da un cappuccio, è entrato nella farmacia Lloyds di via Arno ha estratto un cutter e ha minacciato personale e clienti.

Si è quindi fatto consegnare 300 euro di fondo cassa e, non contento, anche il portafoglio di una cliente con 500 euro. Indagini in corso.