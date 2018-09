Via Arno: furto alle Scuole Piaget, ma passa la vigilanza

La vigilanza ha notato degli strani movimenti nel cortile della Scuola primaria Piaget di via Arno, così ha chiamato il 113 che ha fermato due cittadini moldavi di 34 e 33 anni.

A mezzanotte circa i due si sono intrufolati nel cortile, dove è aperto un cantiere, e hanno rubato materiale edile, ma sono stati visti da un vigilantes. All'arrivo delle volanti, hanno tentato la fuga, abbandonando la refurtiva e cercando di scavalcare il muro di recinzione, ma sono stati bloccati e denunciati per tentato furto.

Durante la pausa estiva, le scuole vengono spesso prese di mira dai ladri: l'ultimo caso alle Giordani di via Musolesi, in Cirenaica, dove sono stati rubati anche i pc utilizzati dagli studenti disabili, poi fatti trovare in vicolo Bolognetti e riconsegnati.

