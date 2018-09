Sventarono furto in abitazione, condominio ringrazia gli agenti

Stavano cercando di entrare in un appartamento, con il complice che li atttendeva su un auto parcheggiata vicina. Sono i momenti precedenti l'intervento degli agenti in un condominio di via Audinot, dove a inizio agosto è stato sventato un furto in appartamento.

Ora arrivano i ringraziamenti da parte di una inquilina del caseggiato, che in una lettera indirizzata al Questore Bernabei ricostruisce le fasi dell'accaduto, proponendo un encomio per gli agenti intervenuti. "Un particolare ringraziamento va all'agente fuori servizio che ha notato strani movimenti e subito avvisato i colleghi". La lettera conclude: "A tutti loro va il nostro più sentito ringraziamento, al quale si uniscono tutti i condomini del nostro stabile".