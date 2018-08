Forzano la porta e provano a entrare, arrestato dopo inseguimento

Un uomo è stato arrestato con l'accusa di essere il complice di un gruppo di ladri di appartamenti.



È un poliziotto fuori servizio ad aver allertato i colleghi, intorno alle 23, dopo aver notato un'auto sospetta e due persone che scavalcavano il cancelletto di ingresso, un condominio di via Audinot.



I due, muniti di un grosso borsone, sono guardati a vista anche dal terzo uomo, che stava stazionando vicino l'auto usata dal gruppo, una utilitaria.



Proprio mentre le volanti si stavano avvicinando al luogo segnalato, i due complici sono tornati precipitosamente e tutti e tre sono risaliti in auto e se ne sono andati.



È una volante del commissariato Santa Viola a mettersi sulle tracce dei malviventi, seguiti fino in via Xxi aprile. Qui però l'auto sospetta entra un un cancello privato, e due uomini scendono per poi darsi alla fuga a piedi.



A essere bloccato rimane l'autista del gruppo, un cittadino albanese di 31 anni, con svariati precedenti.



Da successivi accertamenti è risultato che i due avevano forzato un portone di ingresso in via Audinot, per poi tentare senza riuscirci, di entrare in un appartamento al piano terra.



Nella fuga è stato lasciato sul posto il pesante borsone all'interno del quale sono stati trovati diversi oggetti usati per lo scassinamento: tra cui piedi di porco cacciavite è anche una smerigliatrice.



Il 31enne, B.E. ora dovrà rispondere di tentato furto aggravato in concorso con ignoti. Il processo per direttissima previsto per la mattinata di oggi.