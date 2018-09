Lavori in via D'Azeglio: cantieri a singhiozzo, poi la chiusura

Lavori sui basoli di via D'Azeglio, in centro a Bologna, la prossima settimana: si comincia lunedì nel tratto da via Urbana a via de' Carbonesi e la strada sarà chiusa sabato prossimo dalle 8 alle 18. Via Castiglione, nel tratto tra via Putti e via Sabbioni, sarà invece chiusa il 21 e 22 settembre per il rifacimento della pavimentazione stradale.

Lavori anche sui viali di circonvallazione. Viale Filopanti, per il rifacimento della pavimentazione del marciapiede di fronte al civico 10, avrà restringimenti di carreggiata dal 18 al 21 settembre. Via Murri invece sarà interessata da rifacimenti localizzati della pavimentazione stradale sabato 22, con restringimenti di carreggiata. In centro chiude anche via de' Coltelli, sempre per il rifacimento della pavimentazione stradale, da lunedì 17 al 21 settembre.

Via della Ghisiliera sarà chiusa nel tratto compreso tra via del Chiù e via della Secchia per lavori di scavo di Hera per rinnovo della rete idrica dal 17 al 30 settembre, mentre via Don Marella sarà interessata da lavori di rifacimento dei marciapiedi dell'intera via, dal 17 al 19 settembre, con restringimenti di carreggiata. Sempre per rifacimento dei marciapiedi dell'intera strada, via Domokos subirà restringimenti di carreggiata dal 19 al 21 settembre, mentre chiude via Guidicini il 20 e 21 settembre, sempre per rifacimento della pavimentazione. (Bil/ Dire)