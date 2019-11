FOTONOTIZIA | Si accendono le luci di Natale per Cremonini, folla sotto via d'Azeglio

Folla e bagno di gente per l'accensione delle luminarie in via D'Azeglio. Nella tarda serata il testo della canzone 'Nessuno vuole essere Robin' installato nei giorni scorsi nella centralissima strada del centro è stato illuminato in un boato di sorpresa. Sul palco, assieme al sondaco Merola, anche Cremonini in persona. Come fu per i versi di Lucio Dalla, anche questi accompagneranno il Natale per tutto il periodo delle Feste.