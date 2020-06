Prima la droga insieme, poi le mani addosso: denunciato per violenza sessuale

Avrebbe tardato di proposito l'allerta ai soccorsi per approfittarsi del suo stato di semi-incoscienza. Per questo un 26enne, cittadino peruviano è stato denunciato dalla polizia per violenza sessuale. I fatti si sono verificati ieri sera intorno alle 19:30. Gli agenti sono stati chiamati dal 118, poi intervenuto sul posto, mentre prestava soccorso alla donna, una 39enne, connazionale dell'uomo.

Ai poliziotti lei ha spiegato che i due si erano incontrati e avevano iniziato a fumare una modica quantità di marijuana. Poi il malore, ma lui invece di chiamare i soccorsi ha tergiversato, per poi iniziare a palpeggiarla e baciarla.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Durante la testimonianza è anche emerso che la 39enne avrebbe stretto un accordo con il ragazzo per l'affitto dell'appartamento di sua proprietà, con lo scopo di esercitare prostituzione. Dopo gli accertamenti, il 26enne è stato denunciato anche per favoreggiamento della prostituzione e detenzione di stupefacente.