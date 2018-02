Via Azzo Gardino: le strappa il telefono e la butta a terra, arrestato 18enne

La Squadra Mobile di Bologna ha arrestato in flagranza di reato l’autore di una rapina ai danni di una studentessa. Si tratta di C.M., 18enne gambiano, domiciliato a Ferrara presso una comunità.

I fatti sono avvenuti intorno alle 18.30, quando al ragazza, uscita per fare la spesa al supermercato di via Berti, transitando in via Azzo Gardino, è stata affiancata dal ragazzo che poco dopo le ha strappato dalle mani il cellulare.

Lei si è opposta afferrando i fili delle cuffiette del telefono, così ha avuto la peggio, è caduta a terra e ha iniziato a urlare chiedendo aiuto ai passanti. Uno ha inseguito il 18enne, mentre altri hanno allertato il 113.

La pattuglia della 4^ Sezione Contrasto al Crimine diffuso è giunta sul posto, riuscendo a individuare e bloccare il rapinatore, a recuperare e restituire il telefono alla vittima.