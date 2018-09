Via Azzurra, negoziante sventa il furto di una delle sue biciclette

Il titolare di un negozio di biciclette si è accorto di un ladro che stava tentando di portagli via un mezzo ed è riuscito a bloccarlo: è successo nel tardo pomeriggio di ieri in via Azzurra, zona Mazzini. Salvata la bicicletta e intervenuta la Polizia a seguito della richiesta del negoziante ci si è accorti che in zona due auto erano state violate, evidentemente per asportare qualche oggetto di valore.