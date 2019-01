Via Baracca: ruba alla Lidl e picchia la cassiera, arrestato dalla Polstrada

La Polstrada ha arrestato ieri mattina in flagranza per rapina aggravata un cittadino camerunense di 38 anni, irregolare sul territorio nazionale e gravato da precedenti penali.

Dopo aver prelevato dagli scaffali del supermercato Lidl di via Francesco Baracca un bollitore elettrico e alcune scatolette di tonno e aver nascosto la merce all’interno di uno zaino, ha tentato di uscire da una cassa momentaneamente chiusa, ma una cassiera ha tentato di bloccarlo. La reazione è stata violenta: il 38enne l'ha colpita procurandole delle lesioni guaribili in cinque giorni ed è fuggito, inseguito da un altro dipendente del supermercato. L’uomo in fuga, è stato notato da una pattuglia della Polizia Stradale di passaggio e poco dopo il fuggitivo è stato bloccato in via Emilia Ponente.

E' stato arrestato per il reato di rapina impropria aggravata e procurate lesioni personali e la refurtiva immediatamente

restituita ai legittimi proprietari.

Nel corso del giudizio per direttissima, il giudice ha convalidato l’arresto, disposto l’obbligo di dimora presso il domicilio di Monghidoro e rinviato il processo per l’udienza del 21 marzo 2019.