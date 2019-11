Evoluzioni pericolose con l'auto in centro, fermato un giovane

Evoluzioni pericolose e sorpassi azzardati, in pieno centro. La polizia ha fermato questa notte la corsa di una Alfa Romeo, intercettata tra via Barberia e Piazza Malpighi. A bordo del mezzo, notato dagli agenti mentre si stava impegnando in una serie di manovre moleste ad alta velocità, è stato trovato un giovane di 24 anni, originario di Campobasso e con alcuni precedenti alle spalle.

Il ragazzo ha dichiarato il rifiuto dell'alcool test: sul mezzo è stata trovata anche una modica quantità di cocaina. Per lui quindi si è proceduto con il ritiro della patente e il sequestro del mezzo, oltre a una sanzione pecuniaria. In merito al possesso dello stupefacente, lo stesso giovane è stato segnalato come assuntore abituale alla prefettura.