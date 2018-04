Ordigno esplode e danneggia filiale Unicredit: accanto la scritta 'Erdogan boia'

Un ordigno di fabbricazione artigianale è esploso a ridosso della filiale Unicredit, questa notte. Sul posto, dopo la deflagrazione, è arrivata la Polizia del commissariato Santa Viola. La vetrata è stata parzialmente danneggiata, la facciata annerita, ma non ci sarebbero danni rilevanti.

Secondo quanto finora ricostruito, l'esplosione sarebbe stata causata da una pila di quattro bombolette da campeggio, assemblate assieme in un involucro imbevuto di liquido infiammabile. La deflagrazione però ha coinvolto solo una delle quattro cartucce, scagliando lontano dalle fiamme le altre tre.

Sono in corso indagini per risalire agli autori del gesto. Sarebbe escluso il furto ai danni dell'istituto, mentre più seguita è l'ipotesi del gesto politico. A fianco del luogo dello scoppio è stata ritrovata la scritta 'Erdogan Boia'. Il gesto ad ora non è ancora stato rivendicato.