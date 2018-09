Esplosione alle ex scuole Carracci, operai feriti nei guai

"La presenza e l'attività svolta dai due operatori questa mattina nell’immobile non era stata concordata" e pertanto il Comune "procederà con una denuncia rispetto all’episodio odierno".

E' una nota di Palazzo D'Accursio a scandire la precisazione su quanto avvenuto stamane in via Felice Battaglia, quando diversi residenti hanno chiamato i Vigili del fuoco e la Polizia per via di un boato seguito alla esplosione all'interno delle ex scuole in disuso Carracci.

Secondo quanto ricostruito da Polizia e Polizia Municipale, al momento dell'incidente i due uomini stavano tagliando con un flessibile un tubo della caldaia generale della scuola. L’erogazione del gas all’interno dell’edificio è chiusa ma, con tutta probabilità, le scintille provocate dall’utilizzo del flessibile sono venute a contatto con del gas residuo che ha provocato una fiammata e poi un incendio nel locale caldaia che ha reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, fiamme domate in pochi minuti.

I due operai feriti però non potevano stare lì. Infatti entrambi risultano operatori dell'associazione El Ishan, che da diversi anni ormai collabora con il comune per la custodia e lo sgombero di occupanti da locali vuoti e in disuso.

L'accordo tuttavia -scrive Palazzo D'Accursio in una nota -non prevede l'assegnazione di alcuna attività diversa da quelle sopra descritte e prevede che ogni accesso occasionale, finalizzato alle attività assegnate, vada concordato con l’amministrazione.

"L’episodio odierno -conclude il Comune- non è in alcun modo ascrivibile all'accordo sottoscritto. La demolizione dell'edificio è stata oggetto di un complesso progetto da parte degli uffici tecnici comunali e di una gara in corso per la ricerca dell'impresa che attuerà l'intervento".