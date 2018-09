Esplosione alle scuole Carracci, due operai feriti dallo scoppio

Stavano facendo alcuni lavori preliminari allo smantellamento delle ex scuole Carracci, quando sono stati investiti dallo scoppio di un tubo di un macchinario. Vigili del fuoco, ambulanza e Polizia sono intervenuti in via Felice Battaglia questa mattina, allertati dai residenti che hanno sentito la deflagrazione provenire dalle scuole abbandonate, in passato ricovero occasionale per senzatetto.

Stando alle prime informazioni, i due non avrebbero riportato ferite serie, entrambi ustionati lievemente alle braccia e portati al Ps dell'ospedale Maggiore, ma il rumore dell'esplosione si è sentito per tutta via di Casaglia. Le ex scuole Carracci, di proprietà statale, sono da anni in attesa di essere demolite, e anche recentemente oggetto di sgomberi da parte della Polizia Municipale. I lavori di demolizione dello stabile dovrebbe comunque partire entro la fine dell'anno.