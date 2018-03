Via Begatto: spacca i finestrini e ruba nelle auto, arrestato

Auto con i finestrini spaccati nottetempo per rubare all'interno, ma qualcuno chiama la Polizia. E' accaduto alle 4.30 di questa mattina, quando, dopo una segnalazione al 113, gli agenti delle volanti sono arrivate in via Begatto, dove hanno trovato diverse auto con i finestrini spaccati.

Poco lontano un uomo che corrispondeva alle descrizioni, si era appena messo a tracolla un borsone di colore rosa prelevata da un bagagliaio: ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato. Si tratta di un F.V., palermitano di 40 anni, con numerosi precedenti per droga, furti e lesioni e che è stato arrestato. Con lui, c'era un complice che però ha fatto perdere le sue tracce.